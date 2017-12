Em São Paulo, motoristas devem evitar Corredor Norte-sul

Os motoristas que se dirigem à zona sul de São Paulo por volta das 8 horas devem evitar trafegar pelo Corredor Norte-Sul. Alguns acidentes ocorridos no início desta sexta-feira, 30, estão provocando lentidões em trechos da via, que somava mais de sete quilômetros de lentidão. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos congestionados nesta manhã. Fonte: CET Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a cidade registrava 25 quilômetros de lentidão, às 7h58. Acidentes O trânsito ficou complicado na pista expressa da Marginal do Tietê, próximo à Ponte do Tatuapé devido a uma queda de moto, no sentido castelo Branco. Uma pessoa ficou ferida. Na Avenida 23 de Maio, uma colisão entre uma moto e um carro prejudicou o fluxo de veículos no sentido Aeroporto, perto do Viaduto Tutoia. Um acidente envolvendo um Fiat Pálio, que capotou e bateu em um muro na Avenida Rubem Berta, continuava bloqueando três das quatro faixas da pista sentido Congonhas. O veículo permanecia no local aguardando perícia. Segundo a CET, não havia previsão de liberação da via. Piores trechos congestionados - Corredor Norte-sul, sentido Aeroporto, entre Viaduto Indianópolis e Praça da Bandeira, com 7.250 metros; - Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa entre Rua Azurita e Ponte da Casa Verde, com 3.900; pistas local e expressa, entre Pontes Piqueri e Bandeirantes, com 1.400 metros; Situação dos principais corredores Zona Oeste - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Avenida Vinte e Três de Maio e Largo do Glicério Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Ayrton Senna, pista expressa entre Rua Azurita e Ponte da Casa Verde, com 3.900; pistas local e expressa, entre Pontes Piqueri e Bandeirantes, com 1.400 metros - Corredor norte-sul: sentido Aeroporto, entre Viaduto Indianópolis e Praça da Bandeira Zona Leste - Avenida Aricanduva: sentido Marginal, entre Radial Leste-oeste e Avenida Julio Colaço Centro - Avenida do Estado: sentido Ipiranga, pista expressa entre Ruas dos Patriotas e Leais Paulistanos