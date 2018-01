Em São Paulo, margem do Rio Tietê é transformada em praia

Grupo leva cadeiras de praia, boias e pesca na margem do Rio Tietê. Foto: Marcio Fernandes/AE

A Fundação SOS Mata Atlântica realiza nesta terça-feira, 22, Dia do Rio Tietê, das 9h às 12h, em São Paulo, a Praia do Tietê. O objetivo é comemorar a data e lembrar o esforço da população para despoluir o rio e reintegrá-lo ao cotidiano das cidades por onde passa, ao longo dos seus 1.100 km, principalmente no trecho da marginal na capital.

Na ocasião, a fundação reunirá cidadãos para tomar sol nas margens do rio,entre as pontes das Bandeiras e Cruzeiro do Sul. A data também marca o Dia Mundial Sem Carro e conta com a participação do Movimento Nossa São Paulo.