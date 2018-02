'Em São Paulo hoje tem radar para multar radar que não multa' Pela manhã, quando saiu do pátio da Vila Guilherme, na zona norte, o motorista Fábio Alves não sabia qual seria o horário certo de retorno. Enfrentando o engarrafamento na Rua Vidal de Negreiros, no caminho da Avenida Cruzeiro do Sul, entrou na área de circulação permitida, durante o dia, só das 9h às 17h. O caminhão se arrastou no trânsito do Parque Dom Pedro, seguindo pela Avenida do Estado, Juntas Provisórias, Tancredo Neves, até chegar à Rodovia dos Imigrantes, rumo ao km 22, onde fica a saída para a indústria de peças Valeo.