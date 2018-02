Em São Paulo, Haddad criará vale-transporte

O aumento depende agora do aval dos vereadores. A proposta que regulamenta a bolsa complementar já está pronta para ser votada e deve ser colocada em pauta ainda nesta semana, sem resistências dos parlamentares que fazem oposição à gestão Haddad. Hoje,158 médicos do programa federal prestam atendimento na capital paulista. Se aprovada, a bolsa será entregue diretamente aos profissionais, por meio de depósito bancário.

Além de regulamentar o programa em São Paulo, a lei também visa a reduzir reclamações feitas pelos médicos. Em fevereiro, o Estado mostrou, por exemplo, que parte deles tinha de arcar com os custos de passagens de ônibus e metrô para realizar visitas domiciliares a pacientes do Programa Saúde da Família, principal foco do projeto federal.

Melhorar as condições oferecidas pelo Município ao programa que é vitrine do pré-candidato petista ao governo do Estado, Alexandre Padilha, ainda faz parte da estratégia do partido para as eleições. O ex-ministro da Saúde é considerado responsável pelo Mais Médicos.