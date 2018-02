Em São José do Rio Preto, serviços vip e obras de expansão

A intenção do Iguatemi é levar a Rio Preto serviços consagrados nos principais empreendimentos da rede, como concierge, fraldário e valet, que ainda não existem nos shoppings da cidade.

A novidade está agradando aos consumidores. "É lógico que esse novo shopping vai facilitar a vida de quem procura produtos e serviços mais sofisticados, que ainda não encontramos por aqui", disse a empresária Margot Pimentel.

Além do Iguatemi, outro grande investimento será feito pelo Plaza Avenida, que deverá gastar R$ 550 milhões em obras de expansão. Elas tornarão o Plaza cinco vezes maior do que é hoje. O projeto - um dos primeiros multiuso do interior do Estado - vai unir shopping a grandes centros comerciais e hotel. / CHICO SIQUEIRA, ESPECIAL PARA O ESTADO