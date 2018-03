Em Santos e Guarujá, 70 toneladas de fogos

Em Santos, a programação da virada começa às 21h, com música e opções de lazer nas já tradicionais tendas ao longo da orla. As barracas vão funcionar até 2h de amanhã.

Também haverá queima de 30 toneladas de fogos por 15 minutos. Na orla, serão lançados de seis balsas, do emissário submarino e da Fortaleza da Barra. Shows pirotécnicos também acontecerão em outros seis locais de Santos.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interdita a partir das 21h de hoje o trânsito na avenida da praia sentido Ponta da Praia, entre o Canal 1 e a Rua Carlos de Campos. Às 23h, o bloqueio será estendido à direção José Menino, na mesma área.

As tendas vão funcionar até terça-feira de carnaval e a programação é sempre gratuita. Entre as atrações há oficinas culturais, esportes e atividades literárias. À noite, grupos musicais animam o happy hour. Aos sábados e domingos, a atração nas tendas são os bailes, com bandas locais.

Ambulantes estão proibidos no jardim, na calçada e em áreas muito próximas às tendas. Sanitários dos postos de salvamento e dos quiosques ficarão abertos na madrugada de amanhã.