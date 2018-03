Em Salvador, casos são registrados após lei em vigor A lei proibindo o uso de "celular, radioamador e congêneres" nos bancos de Salvador (BA) começou a valer em setembro do ano passado. No início, a fiscalização notificou alguns bancos por falta de sinalização e outros foram multados pelo flagrante do uso de celulares em suas agências. Atualmente, a delegacia especializada afirma que são registrados dois novos casos de "saidinha" por semana.