Em Ribeirão, ciclista é achado morto em rodovia O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado à beira do km 304 da Rodovia Anhanguera, em Ribeirão Preto, na noite de anteontem. Uma bicicleta estava ao lado dele. A suspeita da polícia é de que ele seja um ciclista e tenha sido atropelado. Em São Paulo, um ciclista foi atropelado ontem por um ônibus na Avenida Antártica, perto do Shopping West Plaza, às 7 horas. Ele sofreu escoriações e recebeu atendimento no local.