Em queda pelo 18º dia seguido, nível do sistema Cantareira atinge 9,4%

SÃO PAULO - Em novo recorde negativo, o volume armazenado do sistema Cantareira caiu para 9,4% de sua capacidade nesta quinta-feira, 8. Segundo os dados do monitoramento da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), o nível de água recuou pelo 18º dia consecutivo. Nos últimos dias, o ritmo de queda do nível dos reservatórios se acelerou: em uma semana caiu 1,1%.

A taxa de chuvas deste mês também está abaixo do esperado. Até agora a precipitação foi de 1,8 mm, o que corresponde a apenas 0,24% da média histórica de maio. Na mesma data no ano passado, ainda de acordo com a Sabesp, o índice estava em 61,9%.

Já no sistema Alto Tietê, que fornece água para a zona leste da capital e alguns municípios da região metropolitana, o índice dos reservatórios também está baixo: 34,4% da capacidade. Em 2013, na mesma época, o nível era de 65,4%.

A partir da próxima semana, a companhia deve iniciar a captação do chamado "volume morto" - água represada abaixo do nível das comportas - do manancial nas represas Jaguari-Jacareí, em Joanópolis, a 100 quilômetros da capital.