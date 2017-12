Em queda há 22 dias, Cantareira tem nova baixa e chega a 8,8%

SÃO PAULO - O nível de armazenamento do Sistema Cantareira voltou a bater recorde negativo e atingiu 8,8% de sua capacidade nesta segunda-feira,12. Em queda há 22 dias consecutivos, o reservatório que abastece a Grande São Paulo recuou 0,1 ponto porcentual de domingo para segunda.

Para efeito de comparação da situação crítica pela qual passa o sistema, na mesma data do ano passado, o volume de água armazenado no Cantareira correspondia a 61,3% de sua capacidade total, quase sete vezes maior que o atual.

Os sistemas Alto Tietê e Guarapiranga, utilizados desde o início do ano no remanejamento de áreas antes abastecidas pelo Cantareira, também apresentaram queda nesta segunda-feira. O Alto Tietê caiu de 33,8% para 33,6%, enquanto o Guarapiranga foi de 75,2% para 75% da capacidade de armazenamento.

De acordo com a Sabesp e o governo de São Paulo, a captação do chamado "volume morto" do sistema Cantareira deve começar já nesta semana. A previsão é de que as obras para exploração da água do fundo dos reservatórios Jaguari e Jacareí estejam prontas na quinta-feira, 15. O investimento feito pela concessionária foi de aproximadamente R$ 80 milhões.