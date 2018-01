Em PPP para hospitais, Pérola Byington vai para Cracolândia

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) anunciou nessa quarta-feira, 9, o lançamento do edital de uma Parceria Público-Privada (PPP) para a construção de três hospitais. O projeto inclui duas unidades no interior - Sorocaba e São José dos Campos - e novas instalações para o Pérola Byington, referência em saúde da mulher, em São Paulo. O hospital vai migrar da Avenida Brigadeiro Luís Antônio para o cruzamento da Avenida Rio Branco com a Rua Helvétia, região da Cracolândia.

Ao custo de R$ 772,2 milhões, a proposta prevê 646 novos leitos hospitalares, além de mil atendimentos ambulatoriais por dia. Se iniciadas no começo do ano que vem, como previsto, as unidades deverão ser entregues em dois anos e meio. Um outro hospital, especializado no tratamento de doenças de olhos e ouvidos, ficou para uma segunda fase.

No modelo proposto, a iniciativa privada deverá construir e manter as unidades. Como contrapartida, poderá explorar serviços não clínicos, como segurança e limpeza, por 20 anos. Já o atendimento médico será de Organizações Sociais (OSs).

Alckmin afirmou que pretende assinar o contrato até 20 de dezembro. Sobre o Pérola Byington, disse que o hospital vai mudar de endereço porque hoje funciona em um prédio alugado. "Resolvemos fazer um hospital novo em uma região que precisa ser revitalizada, como a antiga Cracolândia."

A nova unidade vai ocupar um quarteirão inteiro nas proximidades do Terminal Princesa Isabel e terá ampliados serviços como os de reprodução assistida e tratamento de câncer.

Parelheiros. O prefeito Fernando Haddad (PT) só deve entregar em 2016 os três hospitais prometidos durante a campanha eleitoral. De acordo com o secretário municipal da Saúde, José de Filippi Junior, o edital do primeiro deles - a futura unidade de Parelheiros, no extremo da zona sul - será lançado entre janeiro e fevereiro, para início das obras no segundo semestre de 2014.

Presente no evento organizado pelo Estado, o secretário municipal elogiou o projeto de PPPs. "É preciso criatividade para levar recursos do setor privado para o SUS."