Em posto de Salvador falta assistente social Mal chegou na semana passada ao seu novo local de trabalho - a Unidade de Saúde da Família de Nova Esperança, em Salvador -, a médica Maria da Conceição Sousa de Abreu se deparou com uma carência que impede a unidade de funcionar como previsto no Programa Saúde da Família (PSF). "Faltam assistentes sociais no posto", constatou.