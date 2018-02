Em Pinheiros, empresa alterou projeto depois de queixa de vizinhos

O argumento é parecido ao que os moradores dos Jardins têm usado: o protocolo solicitando o alvará foi apresentado pelos incorporadores antes da mudança da lei de zoneamento. Depois, quando as normas atuais já estavam em vigor, o projeto foi bastante modificado. O caso foi parar na Justiça, que deferiu o pedido do MPE para a suspensão da obra.

Em liminar de agosto de 2009, a juíza Carolina Martins Clemencio Duprat Cardoso, da 11.ª Vara de Fazenda Pública, ponderou que, se o prédio fosse construído como propunham os empreiteiros, haveria evidente "prejuízo à insolação e à aeração da vizinhança". Para evitar novos atrasos, incorporadores decidiram alterar o projeto para um prédio de oito andares, que começou a ser construído em outubro.

Em nota, a incorporadora WDS Oscar Freire informou que o novo projeto foi feito "rigorosamente de acordo com a atual lei de zoneamento, o que foi aprovado pela Prefeitura, pelo MPE e homologado pelo Poder Judiciário, que autorizou sua execução". Agora, a intenção é entregar o empreendimento em janeiro de 2015.

Outro prédio que excedia os parâmetros do novo zoneamento fica na Rua Carlos Weber, 663, na Vila Leopoldina. E foi alvo de processo movido pelo Movimento Defenda São Paulo em 2006. Uma decisão do Tribunal de Justiça acatou o pedido. Também com o intuito de evitar mais demora, a Kallas Engenharia decidiu alterar o projeto, ajustando-o para duas torres de 28 andares, em vez de duas torres de 41 pavimentos cada. Mas há a possibilidade de o processo defendido pelo Ibed não ser admitido pelo TJ e a liminar que barra temporariamente a construção cair. Se isso ocorrer, empreendedores serão autorizados a reiniciar as obras. Nesse cenário, serão mínimas as chances de paralisar novamente as obras.

O destino de um empreendimento na Avenida Interlagos, zona sul, é um exemplo do que poderia ocorrer. A área construída do condomínio, com sete edifícios de 29 andares, foi alvo de ação civil do MPE em 2009. A antiga dona do terreno, a Zabo, protocolou pedido na Prefeitura pouco antes de a nova lei de zoneamento, que prevê alturas mais baixas na região, entrar em vigor. Meses depois, o terreno foi vendido à Cyrela, que, com outras incorporadoras, lançou ali o Domínio Marajoara. Com isso, um novo projeto - de 180 mil m² - foi registrado na Prefeitura. Em 1.ª instância, a Justiça exigiu a demolição das torres, por causa da incompatibilidade e discrepância dos projetos. Mas isso nunca ocorreu: muitos apartamentos já haviam sido vendidos e quase todos os prédios estavam prontos. Os edifícios acabaram liberados.

Segundo a Secretaria da Habitação, a obra tem alvará, mas ainda falta o Habite-se. Em nota, as incorporadoras responsáveis - Queiroz Galvão, Mac, Cyrela e PDG - informam que o empreendimento "foi construído seguindo todas as regras e legislação vigente na cidade", "passou por todas as aprovações e foi executado conforme o projeto aprovado".