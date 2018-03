Em Pinheiros, até Audi V6 deixado na rua acabou leiloado

Na área, que abrange Jardins e Itaim, a Prefeitura já chegou a tirar Audi V6 das ruas. O veículo foi leiloado e fez subir o valor do lote para até R$ 1 por quilo da sucata. Nesse caso, não é só a lataria que vale, mas também pneus e peças internas do motor. "Nosso trabalho é como o de um catador. Temos de analisar peças e tirar o máximo delas. Nesse caso, a briga é mais feia", revelou Adalberto Teixeira, de 58 anos, há 20 no mercado. / A.F.