Em Pernambuco, cidade espera para ser ''realocada''

Ciente de que a reconstrução vai levar tempo, "mesmo com empenho", ele destacou o "esforço coletivo" que toma conta de Água Preta na tentativa de limpar a cidade, que sofreu duas enchentes do Rio Una em dez dias. Caminhões e tratores recolhendo entulhos e lama nas ruas e comerciantes buscando limpar e salvar suas lojas e equipamentos faziam parte do cenário, ontem - e se repetia em municípios como Barreiros e Palmares, onde as águas dos rios voltaram ao leito.

Em Barreiros, a população recebe assistência médica em um hospital de campanha montado pela Aeronáutica. Palmares improvisou escolas como abrigos e espera a instalação de tendas do Exército para servir de moradia.