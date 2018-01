Em obras, marginais de SP ganharão decoração de Natal

Alvos de obras e interdições durante o ano, as marginais Pinheiros e Tietê ganharão neste fim de ano decoração de Natal custeada pela prefeitura paulistana. O mesmo vale para a avenida 23 de maio, uma das principais vias da cidade. De acordo com o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), a ideia surgiu na segunda-feira, 16, depois de consultar a área de Planejamento. O custo total ainda é avaliado pelo presidente da SPTuris, Caio Luiz de Carvalho, disse o prefeito, durante cerimônia de abertura da edição do Natal Iluminado 2009, nesta terça, na Prefeitura de São Paulo.

A SPTuris planeja diversas atrações turísticas com o tema natalino. Com parceria da iniciativa privada, a verba total destinada ao Natal Iluminado 2009 será de R$ 5,9 milhões. O paulistano poderá conferi-las a partir de 5 de dezembro. Este ano, serão usados mais de 25 milhões de microlâmpadas para enfeitar a Capital, que juntas somam 120 quilômetros de vias decoradas. O calendário de Natal estará disponível a partir de 1º de dezembro no site www.cidadedesaopaulo.com/natal.

A cidade terá duas árvores de Natal principais. A mais tradicional, do Parque do Ibirapuera, estará 5 metros mais alta este ano, chegando aos 75 metros, altura equivalente a de um prédio de 25 andares. Só a estrela do topo pesa uma tonelada e meia. Outra novidade será um palco suspenso para apresentações de Natal ao público. A segunda árvore, de 65 metros, ficará no meio da represa de Guarapiranga.

Luzes transformarão a Ponte Estaiada em um pinheiro multicolorido gigante em movimento, com mais de 100 metros. Os recursos visuais vão simular neve caindo sobre o Pinheiros. Além de profissionais de engenharia e iluminação, a montagem contou com a ajuda de 10 alpinistas.

Segundo Kassab, os projetos patrocinados terão publicidade da empresa, mas dentro dos padrões estabelecidos pela Lei Cidade Limpa. "Nosso pedido à CPPU (Proteção à Paisagem Urbana) é que procure examinar com bastante carinho a possibilidade de ter uma publicidade, a maior possível, desde que não descaracterize evidentemente o clima natalino", explicou.