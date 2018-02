Em obras, Corredor Rebouças tem trânsito ruim

SÃO PAULO - O trânsito no Corredor Rebouças/Eusébio Matoso, na zona oeste de São Paulo, ficou intenso durante todo o período da manhã desta segunda-feira, 11, por causa das interdições feitas nas vias para a realização de obras no corredor de ônibus.

Às 13 horas, o Corredor Rebouças/Eusébio Matoso tinha 1 km de morosidade, em direção ao bairro, da Rua Doutor Ovidio Pires de Campos até a Avenida Henrique Schaumann. A via era a com maior índice de lentidão no horário, quando a cidade registrava 6 km de congestionamento.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mais cedo, por volta das 8h30, o corredor estava entre as vias com maior morosidade, com 3,1 km de lentidão, sentido centro, da Avenida Jorge João Saad até a Ponte Eusébio Matoso. No horário, a capital tinha 33 km de congestionamento.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interditou às 10 horas de sábado trechos da faixa de rolamento destinada a circulação dos ônibus nas avenidas Professor Francisco Morato e Eusébio Matoso. As interdições têm previsão de reabertura em 50 dias.

Os bloqueios ocorrem nos seguintes trechos: Avenida Professor Francisco Morato, sentido Centro, entre a Rua Sapetuba e a Rua Miragaia; Avenida Eusébio Matoso, sentido Centro, entre a Avenida Vital Brasil e a Ponte Eusébio Matoso; Avenida Eusébio Matoso, em ambos os sentidos, entre a Rua Ibiapinóplis e a Avenida Rebouças, mantendo o acesso à Parada Faria Lima.

Durante as obras, as faixas de rolamento destinadas ao tráfego de veículos serão compartilhadas com a circulação dos ônibus nos trechos interditados. Como desvio, o motorista que segue pelas avenidas Corifeu de Azevedo Marques, Eliseu de Almeida, Francisco Morato e a Rodovia Raposo Tavares deverão utilizar as pontes Cidade Jardim e Cidade Universitária, evitando a Ponte Eusébio Matoso. Já os veículos que circulam na Avenida Rebouças, no sentido Bairro, e na Avenida Brigadeiro Faria Lima deverão utilizar a Rua Cardeal Arcoverde para acessarem a Avenida Eusébio Matoso, evitando o trecho em obras.

A CET recomenda aos motoristas que se atentem à sinalização de orientação de desvio e a eventuais movimentações de máquinas e equipamentos relativos à obra. Para informações de trânsito, ligue 1188 - Fale com a CET. Atende 24 horas por dia para informações sobre trânsito, ocorrências, remoções, reclamações e sugestões.