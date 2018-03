Em museu e cartórios, Antonietta descobriu a real idade do bairro

Em Raízes da Pompeia, a advogada descreve a história da ocupação do bairro. Conta que sempre se acreditou que a venda da chácara do Barão de Bananal - terreno que deu origem ao bairro - tinha acontecido em setembro de 1910. Mas documentos de cartórios e do Museu Paulista revelam outra data.

Um deles mostra, por exemplo, que em janeiro de 1911 a área foi vendida para a Companhia Urbana Predial, que loteou a Pompeia. A primeira escritura é de alguns meses depois - setembro do mesmo ano - e traz detalhes curiosos, como a negociação da Rua 3, Quadra 33. Hoje nesse local funciona o Hospital São Camilo.

Além de escrever, Antonietta imprimiu mil unidades do livro. Agora procura uma editora para lançá-lo com uma tiragem maior.