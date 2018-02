Em Moema, PM troca tiros e mata assaltante

O confronto aconteceu na Avenida Indianópolis, na altura do número 667, às 9h50. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito estava em uma motocicleta e anunciou o assalto a um taxista. O policial presenciou a abordagem do suspeito e lhe deu voz de prisão. Segundo a versão informada pela PM, o criminoso reagiu, atirando contra o policial. O soldado revidou. O suspeito acabou sendo baleado no tórax. Socorrido, morreu no Hospital São Paulo. / ARTUR RODRIGUES