Em Moema, PM troca tiros com assaltante

O confronto aconteceu na Avenida Indianópolis, na altura do número 667, às 9h50. De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito estava em uma motocicleta e anunciou o assalto a um taxista. O policial presenciou a abordagem do suspeito e lhe deu voz de prisão.

Segundo a versão informada pela PM, o criminoso reagiu, atirando contra o policial. O soldado revidou. O suspeito acabou sendo baleado no tórax.

O homem baleado foi encaminhado para o Hospital São Paulo, na Vila Clementino, zona sul. A Assessoria de Imprensa do hospital não informou o estado de saúde do baleado.

A PM informou que o policial e o ocupante do táxi não se feriram durante a troca de tiros. A arma do soldado seria recolhida para perícia do Instituto de Criminalística.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Secretaria de Estado da Segurança Pública não deu detalhes sobre o caso, como o nome do PM e do homem baleado.

De acordo com a Assessoria de Imprensa da pasta, até as 19h30 de ontem o boletim de ocorrência do caso não havia sido finalizado pelo Grupo Especializado em Assessoramento a Local de Crime (Geacrim) do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). / ARTUR RODRIGUES