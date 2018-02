Em menos de 48h, três pessoas são feridas em roubos - duas na área do ''ladeirão'' Em menos de 48 horas, três pessoas ficaram feridas em assaltos no bairro do Morumbi, zona sul da capital. Duas delas foram abordadas dentro do carro na região conhecida como ladeirão, na Rua Doutor Francisco Tomás de Carvalho. No crime mais recente, um policial federal foi levado ao hospital, às 20h30 de anteontem, após ser atingido por estilhaços de vidro de seu próprio veículo, danificado em uma troca de tiros. Segundo a polícia, ele reagiu a um roubo praticado por quatro homens. Os ladrões fugiram a pé, após uma série de disparos. A vítima foi levada ao Hospital Albert Einstein e passa bem. Segundo a Polícia Militar, a segurança na região já foi reforçada neste ano.