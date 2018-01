Em meio a polêmicas, Uber dá chopp grátis em viagens a bares em SP

SÃO PAULO - Em meio às polêmicas com taxistas, debates acalorados sobre o transporte individual de passageiros e possível regulamentação em São Paulo, a Uber oferece desde esta quinta-feira, 25, uma promoção a seus usuários: quem usar o aplicativo para ir a bares parceiros ganha um chopp. Sete estabelecimentos em 21 endereços da capital paulista participam da promoção. Veja a lista abaixo.

Segundo a Uber, para ganhar a bebida, o passageiro deve consumir um produto do cardápio e apresentar ao garçom um comprovante de que foi até o bar por meio do aplicativo - são aceitos o recibo da empresa enviado por e-mail ou o histórico no app.

A empresa ressalta que a viagem deve ser paga pelo usuário e que cada recibo dá direito a apenas um chopp. A promoção vale até o dia 31 de março.

Regulamentação. A Prefeitura está impedida desde o início deste mês de apreender veículos que prestam serviço para a Uber. Uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) - assinada pelo desembargador relator Firmino Magnani Filho, da 5.ª Câmara de Direito Público - considera que a Prefeitura é soberana na atividade de fiscalização do transporte, mas que não pode apreender carros só porque não são “oficialmente taxistas”.

Para o desembargador, os motoristas da empresa estão “em campo, ao que parece, ainda não convenientemente regulamentado da atividade econômica eletrônica”.

Para a Prefeitura, a decisão reforçou a política que a gestão Fernando Haddad (PT) já vinha adotando em relação ao aplicativo. A Prefeitura tem uma consulta pública aberta para avaliar uma proposta de regulamentação do serviço, que vem sendo elogiada pela empresa e por grupos externos, como o Banco Mundial.