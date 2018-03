Em meia hora, dois furtos em hotéis de SP

Em menos de meia hora, uma bancária e um engenheiro francês foram furtados ontem em hotéis da região central de São Paulo. Por volta das 7h30, a bancária teve a bolsa com dinheiro, celular e documentos levada durante café da manhã no Novotel, na Rua Martins Fontes. Às 7h50,o engenheiro teve sua mala, com notebook, passaporte e cartões de crédito, trocada por outra na portaria do Hotel Estanplaza, na Alameda Jaú. O Estanplaza não comentou o furto. O Novotel disse que foi o primeiro caso de furto de bolsa neste ano. Os casos foram registrados na Delegacia de Atendimento ao Turista.