Em março, usuário saberá tamanho de lugar já na compra As companhias aéreas têm até o fim do mês para enviar a documentação com a medição de suas aeronaves para a Anac e mais seis meses, no máximo, para adotar uma etiqueta informativa no sistema de reservas de passagens. Dessa forma, em março, os passageiros poderão contar com uma nova informação para garantir uma viagem aérea mais agradável. Ao adquirir um bilhete para voos domésticos ou internacionais, o usuário poderá escolher as aeronaves com maior espaço entre as poltronas. Uma etiqueta da Anac identificará o espaço útil no momento da compra. O Selo Anac, com a Etiqueta Anac, será exibido nos sistemas de vendas de passagens e colado nos aviões das empresas brasileiras.