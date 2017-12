Em mais um fim de semana, obras alteram circulação dos trens da CPTM

SÃO PAULO - Novamente em obras, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) operará em horários diferentes e com maior intervalo entre os trens de transporte durante este fim de semana, nos dias 23 de 24. Esta é a oitava semana consecutiva em que alterações ocorrem para dar espaço a obras de manutenção.

Em nota, a CPTM manteve a justificativa para as mudanças nos horários: "As ações exigem medidas como promover intervenções em horários de menor movimentação de passageiros".

Linha 7-Rubi (Luz – Francisco Morato)

Com funcionamento normal no sábado, 23, a linha sofrerá alterações já no início das operações no domingo, 24. Haverá obras entre as Estações Pirituba e Vila Clarice, e na Estação Vila Aurora. O intervalo médio dos trens será de 17 minutos entre Luz e Pirituba e de 34 minutos entre as Estações Pirituba e Francisco Morato.

Extensão da Linha 7-Rubi (Francisco Morato-Jundiaí)

Apenas no domingo, das 4 horas às 20 horas, o intervalo médio dos trens será de 30 minutos entre as Estações Francisco Morato e Jundiaí.

Linha 8-Diamante (Júlio Prestes – Itapevi)

Das 20 horas até o fim das operações de sábado, o intervalo médio dos trens será de 20 minutos entre Barueri e Itapevi. No domingo, durante toda a atividade da CPTM, os trens transitarão com um intervalo de 20 minutos entre Carapicuíba e Itapevi.

Linha 9-Esmeralda (Grajaú – Osasco)

No sábado, durante a noite o intervalo médio dos trens será de 20 minutos em toda a linha. No domingo, a circulação ficará interrompida entre as Estações Presidente Altino e Osasco. Os passageiros poderão fazer trajeto alternativo pela Linha 8-Diamante.

Linha 11-Coral – Expresso Leste (Luz-Guaianases)

Apenas no domingo, tempo médio entre os trens será de 15 minutos no trecho entre as Estações Luz e Guaianases.

Extensão da Linha 11-Coral (Guaianases-Estudantes)

Especificamente no domingo, 24, os veículos passarão a cada 22 minutos entre as estações Guaianases e Estudantes.

Linha 12-Safira (Brás – Calmon Viana)

A partir da 20 horas deste sábado até o fim das operações de domingo, à meia-noite, o intervalo entre trens será de 35 minutos em toda a linha. Segundo a CPTM, o motivo é a implantação da Linha 13-Jade, no trecho entre as Estações Engenheiro Goulart e USP Leste.