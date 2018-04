Em Itaquera, alvo são eventos internacionais Como atrativo para eventos internacionais na zona leste, a Prefeitura pretende construir um "polo institucional" com fórum e centro de convenções em Itaquera, na zona leste, como parte da Operação Urbana Rio Verde-Jacu, a mais extensa entre as apresentadas ontem. O bairro foi escolhido pela proximidade com o Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos. Também está prevista a construção de uma rodoviária, integrada a um parque linear. Além disso, a Prefeitura pretende fixar moradores na área a partir da criação de um polo industrial e comercial.