Em Indaiatuba, um casamento pelo MSN

O "sim" do casal foi ouvido pelos familiares e testemunhas via MSN. Winston e Márcia moram há 3 anos na Suíça e precisavam formalizar o casamento para prorrogação do visto na Europa.

As imagens dos noivos foram enviadas por uma webcam e projetadas em um telão no Cartório de Indaiatuba. Na Itália, o casal também recebia as imagens. "Nossa preocupação era se haveria conexão", comentou o pai do noivo. Após algumas falhas, tudo correu bem.