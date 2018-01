Em Higienópolis, a casa da artista Do nascimento até o início dos anos 1970, a artista Reneé Lefèvre (1905-1996) morou e manteve seu ateliê em uma casa construída no início do século 20 na Rua Martinico Prado, em Higienópolis. Desde 1977, o endereço é ocupado por um restaurante, o Via Castelli. A partir de amanhã, o estabelecimento volta às origens com uma exposição de obras de Reneé, muitas delas pintadas ali mesmo (no destaque, quadro mostra açougue que existia na mesma rua).