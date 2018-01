Em Heliópolis, 21 detidos por protesto contra morte de jovem

Pelo menos 21 pessoas foram detidas por causa dos protestos na Favela de Heliópolis, na zona sul de São Paulo, na noite da terça-feira, 1º. Os moradores da maior favela da capital paulista protestaram, pela segunda noite seguida, contra a morte de uma uma garota, de 17 anos, que foi baleada na cabeça por uma bala perdida na Rua Cônego Xavier.

Micro-ônibus indenciado durante protesto na maior favela de São Paulo. Foto: JF Diorio/AE

Desde o começo da madrugada desta quarta-feira, 2, as ruas do entorno da favela são monitoradas por 45 policiais militares, da 1ª Companhia e da Força Tática do 46º Batalhão. A onde de manifestações começou na madrugada de segunda. A jovem foi atingida por um tiro durante um perseguição de Guardas Civis Municipais de São Caetano do Sul a dois suspeitos de roubar um carro.

Durante o protesto de terça-feira, um policial militar foi atingido por uma pedra na cabeça. Ferido, ele teve traumatismo craniano, segundo o capitão Maurício de Araújo, da Polícia Militar. Os manifestantes danificaram duas viaturas da PM e duas dos bombeiros e incendiaram três ônibus e dois micro-ônibus. Os policiais apreenderam ainda um coquetel molotov. O policial permanece internado no pronto-socorro de Heliópolis.