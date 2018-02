Em Guarulhos, policial sobrevive a ataque a tiros O policial militar Alan Novaes Pereira, de 36 anos, foi alvo de um ataque anteontem, enquanto conversava na casa da sogra, no conjunto habitacional Marcos Freire, em Guarulhos, na região metropolitana. Ele recebeu seis tiros, foi socorrido e não corre risco de morte. A polícia ainda investiga as circunstâncias do crime e não tem pistas sobre a motivação. / WILLIAM CARDOSO