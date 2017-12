Em Guarulhos, polícia apreende lança-míssil

Policiais do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic) apreenderam ontem um lançador de mísseis AT4, sueco, no bairro dos Pimentas, em Guarulhos, Grande São Paulo. Ele estava em uma capa de violão, sem o míssil. Segundo policiais, a arma é utilizada por militares brasileiros e tem capacidade de destruir tanques de guerra. O artefato era levado por dois homens em uma moto, quando uma equipe policial desconfiou e tentou uma abordagem. Eles jogaram o artefato no chão e fugiram por uma favela.