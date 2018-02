Em Guarulhos, mãe e filho são executados

Na zona norte, no km 25 da Rodovia Anhanguera, na região de Perus, um homem em uma moto morreu em suposta tentativa de assalto - por outro motoqueiro e um garupa. Na Freguesia do Ó, um assaltante que tentou levar a moto de um policial, que estava à paisana, foi morto por ele, por volta das 15h de ontem.

Na zona sul, três homens foram atacados no Campo Limpo e, em Marsilac, no extremo da região (leia abaixo), um homem morreu baleado.

Em Guarulhos, quatro pessoas morreram e uma ficou ferida. Em um dos casos, um homem lavava o carro na rua, entrou em casa, foi perseguido e morto - assim como a mãe dele. No ABC, dois homens foram assassinados em uma troca de tiros com policiais na Vila Pires, em Santo André. E, em São Bernardo, um casal foi morto dentro de casa. Um homem de 33 anos ainda foi encontrado morto em Itapevi, dentro de um Honda Fit, no Jardim Briquet.

Sábado. Entre a noite de sexta-feira e a manhã de ontem, ao menos oito pessoas foram assassinadas na Grande São Paulo. Na capital, os crimes foram no Jaçanã, zona norte, e no Cursino e no Campo Limpo, na sul. / A.F. e B.P.