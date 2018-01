SÃO PAULO - Um grupo de servidores do Judiciário invadiu na tarde desta quarta-feira, 2, o Tribunal de Justiça de São Paulo, localizado na Praça João Mendes, no centro da cidade. A categoria está em greve desde o início de maio. Segundo a Polícia Militar, o grupo é formado por 250 pessoas e ocupa a escadaria do prédio. Eles pedem aumento salarial de 20,16% e a votação do plano de carreiras.