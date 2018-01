Em greve, GCM vai tentar acordo no TRT-SP na terça

Os guardas civis metropolitanos de São Paulo tentarão fazer um acordo com a Prefeitura no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 2ª Região durante uma audiência de conciliação marcada para a próxima terça-feira, segundo o Sindicato dos Guardas Civis Metropolitanos da Cidade de São Paulo (Sindguarda).

Até a tarde desta quinta-feira, 27, a Prefeitura não havia atendido às reivindicações de aumento salarial de 17,40% e melhores condições de trabalho dos grevistas e se recusou a se reunir com os profissionais. Os guardas civis fizeram uma assembleia no início desta tarde e decidiram continuar em greve até que haja negociação.

Desde às 7 horas, guardas civis que aderiram ao movimento se concentravam no Viaduto do Chá, no centro de São Paulo, em frente ao gabinete do prefeito Gilberto Kassab, em protesto.