Em GO, Doria defende 'farinata' e diz que é preciso tirar ideologia

GOIÂNIA E SÃO PAULO - O prefeito de São Paulo, João Doria, criticou nesta quinta-feira, 19, os partidos de oposição que têm se manifestado contrariamente ao Programa de Alimentação Solidária, lançado pela Prefeitura. A ação prevê a distribuição de um composto, chamado "farinata", feito com base em alimentos que não seriam comercializados, para a população carente da capital paulista.

"Vamos tirar um pouco desse aspecto ideológico que este tema acabou tendo na cidade de São Paulo, com manifestações do PSOL, do PT, dos partidos de esquerda", afirmou o prefeito, após reunião com o governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), em visita à capital goiana.

Doria aproveitou para criticar o governo do petista Luiz Inácio Lula da Silva, que, segundo ele, desejou fazer o Fome Zero durante dois anos e "nada fez". "Consumiu milhões de reais e não implantou o Fome Zero. Nós estamos criando um programa, na verdade, adotando um programa, eu repito, que é bom, que é positivo e vamos fazê-lo gradualmente, sem pressa, sem afobação, e principalmente sem viés ideológico", afirmou o prefeito.

O prefeito de São Paulo enfatizou não ter pressa na implantação do programa. "Não temos que ter pressa, temos que ter eficiência. E volto a dizer as palavras do cardeal arcebispo de São Paulo, d. Odilo Scherer: 'Fome não tem partido, fome não pode ser tratada com questões ideológicas e partidárias'."

Doria explicou que o programa de alimentação solidária foi desenvolvido por uma organização não governamental e apresentado à Cúria Metropolitana de São Paulo, que ofereceu à Prefeitura essa alternativa.

"A prioridade em São Paulo é a população desfavorecida, as populações em situação de rua e aqueles que precisam de alimentação adequada. E, onde puder haver alguma complementação, isso será feito", disse o prefeito.

Protesto de mães

Um dia após Doria anunciar a adoção da "farinata" na merenda escolar da rede municipal, um grupo de mães de alunos se mobilizou e realiza um protesto na Avenida Paulista, na região central da capital. Com o tema "Nossos filhos não são lixo" e a presença de crianças, o ato no Museu de Arte de São Paulo (Masp) espera reunir cerca de 500 pessoas.

Produzido a partir de alimentos próximos à data de vencimento, o composto será incluído na merenda de parte das escolas municipais da cidade ainda neste mês. Segundo a Prefeitura, está "em estudo" como será feita distribuição e quais instituições serão inicialmente contempladas. Está definido, porém, que não haverá custo aos cofres públicos.

A mobilização das mães teve início nas redes sociais na tarde dessa quarta-feira, 18, após o anúncio. Mãe de dois filhos matriculados na rede municipal de ensino, a empresária Vivian Regina Marques, de 38 anos, disse que se sentiu "desolada" ao receber a notícia sobre a inclusão do composto alimentar na merenda.

"Meus filhos não são lixo. Eles não vão comer esta ração. Este senhor não vai fazer isso. É muito sério", afirmou Vivian. "Um produto ultraprocessado eu nem gostaria de servir aos meus filhos. Agora, a Prefeitura quer fazer o reprocessamento de um alimento já ultraprocessado. É surreal de imaginar. Não dá para aceitar."

Segundo a empresária, que vai participar do ato nesta quinta-feira, a motivação do protesto não é política, nem partidária.

Vivian disse que, na semana passada, um grupo de mães entregou ao secretário municipal da Educação, Alexandre Schneider, um documento solicitando a inclusão de produtos orgânicos à merenda escolar.

"Pedimos alimentação saudável, praticas sustentáveis, falamos de hortas. Tudo para melhorar a alimentação. Na semana seguinte, a Prefeitura anuncia ração. Primeiro, você se sente desolada. Ou você se sente incapacitada, baixa a cabeça e espera. Ou você vai para a luta", afirmou a empresária. "Se não tem uniforme, damos um jeito. Mas, neste caso, decidimos que não dava pra baixar a cabeça."

As mães fizeram denúncias ao Grupo de Atuação Especial da Educação (Geduc), do Ministério Público Estadual de São Paulo (MPE-SP), com relação ao uso do composto na merenda escolar. Elas também enviaram e-mails de protesto à Secretaria Municipal da Educação e à Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional (Cosan).

"Queremos que nossos filhos comam comida de verdade. Queremos merenda saudável e não restos de comidas que estão para vencer", pede o grupo de mães que se mobilizam para o ato.

Questionada sobre as críticas ao produto, a Prefeitura não respondeu até a publicação desta reportagem.

'Farinata'

Disponível em versões em pó, granulada ou processada na forma de macarrão e biscoito, o composto será utilizado como complemento e substituto de parte da merenda escolar. A secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania, Eloísa Arruda, disse que será estudada, por exemplo, a substituição do macarrão comprado para as escolas pela versão doada pela Sinergia, organização da sociedade civil de interesse público (Oscip) que detém a patente do produto.

Na coletiva desta quarta, o arcebispo de São Paulo, d. Odilo Scherer, reafirmou apoiar o projeto da Sinergia há pelo menos quatro anos e disse que o composto alimentar já está sendo adotado nos sítios da Missão Belém, que acolhe pessoas em situação de vulnerabilidade social.

"Eu fico ofendido quando dizem que é ração. Desrespeitar o pobre é lhe negar o alimento, é a fome", declarou.

No mesmo evento, Doria e o cardeal provaram uma torrada feito com o composto, que também foi distribuída a jornalistas antes da coletiva, sem a informação de que era produzida com a "farinata". Sem antecipar prazos, o prefeito ressaltou que o produto também deve ser distribuído em outros aparelhos sociais.