Em GO, criança é baleada ao proteger o pai Uma menina de 12 anos está internada em estado gravíssimo no Hospital de Urgências de Goiânia, após ser baleada na cabeça e nas pernas, no lugar do pai. Ela e uma irmã de 14 anos de idade se colocaram como escudo para protegê-lo quando viram que ele era ameaçado por um homem armado.