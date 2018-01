Em fim de tarde, SP acumula 79 km e Tietê para por 6 km

A capital paulista registrava um total de 79 km de congestionamento na tarde desta terça-feira, 17. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), por volta das 18h10, o trânsito estava pior na regiões sul e central da cidade e o índice estava abaixo da média para o horário. Neste horário, a Marginal do Tietê tinha a pior lentidão. Veja também: Cerca de 1,7 milhão de veículos devem deixar SP no carnaval Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua A via estava congestionada desde a Ponte Julio de Mesquita neto até a Rua Azurita, no sentido Ayrton Senna, por 6,5 km na pista expressa. No sentido contrário, havia lentidão pela pista local, desde a Massinet Sorcinelli até a Julio de Mesquita Neto, por 4,5 km; e pela expressa entre as pontes da Bandeiras e do Limão, por 4,5 km. Na zona sul, a Avenida dos Bandeirantes estava congestionada por 4,6 km, desde a Rua Funchal até a Avenida João Carlos Mallet, no sentido Imigrantes. Já o Corredor Norte-Sul tinha engarrafamento do viaduto Pedroso até o General Euclides Figueiredo, no sentido aeroporto.