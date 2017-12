Em feira, a arte de tosar cães

Dependente "incondicional" da chapinha, a auxiliar de escritório Viviane Cordeiro, de 27 anos, parece desconcertada ao descobrir em um campeonato de tosa de cachorro que o pelo "armado" é esteticamente mais desejável para o corte. "Pelos lisos, de raças como maltês ou yorkshire, não oferecem volume para o desenho", diz o nova-iorquino Mario di Fanti, juiz do campeonato Groom Brasil. A prova é parte da feira de veterinária Pet South America, voltada a profissionais do setor, que termina hoje no Expo Center Norte.

"Quero ser uma poodle", diz Viviane, com expressão próxima à da que os tosadores chamam de "baby face" (quando a "sobrancelha" do bicho é aparada em um ângulo que deixa os "olhinhos tristes"). Os organizadores esperam atrair 20 mil profissionais da área para a feira, que tem 200 expositores.

Pelo que se observa no Groom Brasil, os cães são muito mais silenciosos que a agitada clientela dos cabeleireiros. A comparação é irresistível. O groomer (tosador) Luiz Renato, que atende em um "top pet" em Pinheiros. zona oeste, explica que é comum mandar um "pet-táxi" buscar o cachorro em casa. Animais "luxentos" vão de limusine.

A beglinton terrier Stelinha olha entediada para o horizonte, enquanto o tosador Temílson Cabral segura seu queixo para acertar o desenho dos pelos ao redor da boca. "O cachorro de campeonato é treinado até se acostumar a ficar em cima da mesa parado como estátua. E tem de tomar banho três vezes por semana, para que o pelo fique no ponto do corte", explica o esteticista Anderson de Barros, de 29 anos, ele mesmo adepto de um corte moicano.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nessas provas, cada tosa leva em média duas horas. "Se você peca em um item da preparação, pode colocar tudo a perder", diz Renato. Para não pecar, é preciso seguir o ritual. Logo depois da pré-lavagem, aplicam-se o xampu reforçador da cor do pelo e a máscara de hidratação para dar volume. "No fim, a gente dá uma polvilhada de cristais."

"É babado", diz o vencedor da primeira eliminatória, Clayton Muniz, de Americana. Clayton optou por fazer no poodle gigante Bengje o corte powder poof (R$ 70). "O nome vem daquela esponja de pó de arroz", explica.

Doze profissionais participarão hoje da final. O vencedor ganhará R$ 5 mil ou a viagem para participar de um campeonato internacional nos Estados Unidos.