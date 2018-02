Em exposição, a 'família Municipal' A história da família Corvino, de Aniello - que chegou ao Brasil em 1891 - à neta Rosa (foto à direita), será tema de exposição a partir de quinta, na sede do Centro de Referência da Cidadania do Idoso (Rua Formosa, 215, centro). Aniello trabalhou na construção do Teatro Municipal e foi guarda na inauguração, em 1911. Um de seus filhos, Salvador, morou boa parte da vida na instituição, onde trabalhou como zelador. Rosa nasceu no teatro.