Em evento com prefeito, grupo protesta contra aumento da passagem de ônibus

SÃO PAULO - Um grupo formado por cerca de 10 pessoas aproveitou a presença do prefeito Fernando Haddad (PT) em um evento de adesão à Política Nacional para a População em Situação de Rua em uma unidade do Senai, no Brás, região central, para protestar contra o aumento da passagem de ônibus na tarde desta terça-feira, 28.

Usando roupas pretas e correntes, integrantes do grupo levantaram uma faixa reclamando do valor de R$ 3,40 na passagem - na verdade, a tarifa para ônibus, trens e metrô passará a valer R$ 3,20 no dia 2. Eles gritavam: "Haddad mercenário, o busão tá muito caro." A manifestação interrompeu o discurso do secretário municipal de Direitos Humanos, Rogério Sottili.

A plateia, formada por cerca de 200 moradores de rua reclamou do protesto e pediu para os jovens pararem. Um dos coordenadores do Movimento de População de Rua, Anderson Miranda, pegou o microfone e pediu a palavra: "Esse é um ato da população de rua. A gente respeita a questão do transporte, então pede respeito. Então, por gentileza, sentem ou se retirem."

Na sequência a plateia bateu palmas, levantou-se e começou a pedir a saída dos jovens aos gritos de: "Ih, fora". Dois guardas civis municipais e alguns seguranças acompanharam a saída dos manifestantes. O padre Julio Lancelotti passou a escoltar os jovens. Ele acusou os seguranças de serem truculentos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ninguém foi agredido. Integrantes do grupo disseram que são "anarquistas", "punks" e "estudantes". Eles negaram ser ligados ao Movimento do Passe Livre, que chegou a fazer protestos após o último aumento da passagem, em 2011.