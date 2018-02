A Secretaria dos Transportes Metropolitanos estuda duas novas ligações entre São Paulo e Guarulhos. Além dos já conhecidos corredor de ônibus Guarulhos-Tucuruvi e do Expresso Guarulhos (do Brás ao Parque Cecap), os novos eixos seriam um corredor de ônibus, desde a Estação Tiquatira (futura Linha 16-Prata), e um de média capacidade, VLT ou monotrilho, desde Santo André, no ABC.