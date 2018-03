Em enredo sobre Abraão, dança judaica entra no ritmo do samba Uma apresentação multicultural na Assembleia Legislativa levou a outra, bem mais ecumênica, no sambódromo. O grupo de dança israelense capitaneado na Congregação Israelita Paulista (CIP) pela professora Lia Levin, de 25 anos, ensaia para abrir alas na Pérola Negra.