Em dois vídeos, atirador fala das razões do ataque

RIO

Trechos de dois vídeos gravados por Wellington Menezes de Oliveira, supostamente dois dias antes do massacre de quinta-feira, foram divulgados ontem pelo Jornal Nacional, da TV Globo. Ele fala de maneira vagarosa sobre os motivos que o teriam levado a matar os estudantes. A mensagem, aparentemente gravada por Wellington, foi deixada em dois arquivos de vídeo. Ele aparece sem barba, na frente do que parece ser um muro. O local e a fisionomia são parecidos com o que se vê em um perfil no Orkut atribuído ao assassino-suicida.

Nos trechos divulgados, diz que a ação no colégio não se resume a uma vingança pelo que teria sofrido na escola. "A luta pela qual muitos irmãos no passado morreram e eu morrerei não é exclusivamente pelo que é conhecido como bullying. A nossa luta é contra pessoas cruéis, covardes, que se aproveitam da bondade, da inocência e da fraqueza de pessoas incapazes de se defenderem", diz.

Na segunda parte, o assassino dá detalhes do planejamento da ação. "Os irmãos observaram que eu raspei a barba. Foi necessário, porque eu já estava planejando ir ao local para estudar, ver uma forma de infiltração. Eu já tinha ido antes, muitos meses atrás. Eu ainda não usava barba. Eu fui para dar uma analisada."

O atirador relata uma ida anterior à escola. "Hoje, é segunda... terça-feira, aliás. Eu fui ontem, segunda. Hoje é terça-feira, dia 5. E essa foi uma tática para não despertar atenção. Apesar de eu ser sozinho, não ter uma família praticamente, eu vivo sozinho, e não tenho pessoas a dar satisfação. Mas como eu precisava ir no local e interagir com pessoas, para não chamar a atenção, eu decidi raspar a barba."

A Polícia Civil informou à noite que vai abrir uma sindicância interna para apurar o eventual vazamento dos vídeos que constam do inquérito sobre o massacre. Oficialmente, até 23h, não se sabia se o trecho divulgado na TV consta do inquérito oficial. "A ordem dada era que se mantivesse os vídeos em sigilo", informou a Assessoria de Imprensa. A apuração cabe à Corregedoria. Os delegados envolvidos no caso não foram localizados.

Laudo. O laudo cadavérico concluído ontem pelo Instituto Médico-Legal (IML) indica que Wellington se suicidou, conforme o relato feito pelo PM Márcio Alexandre Alves. "Uma das características que indicam que houve suicídio foi o tiro encostado na têmpora", diz o texto.

Ainda como parte da investigação, a Justiça autorizou a quebra do sigilo eletrônico de Wellington, "levando em conta que há indícios de que o atirador participava de organização religiosa capaz de cometer atos semelhantes ao ocorrido na Escola Municipal Tasso da Silveira". No entanto, os depoimentos dados pelos familiares do assassino contradizem a ligação entre ele e um grupo religioso ou extremista. Os depoimentos à polícia mostram que a suposta ligação foi revelada pelo próprio atirador aos parentes e ao barbeiro, mas nunca foi comprovada. Todos os parentes dizem que os problemas com a bebida e as ideias confusas sobre suicídios e assassinatos em massa ficaram mais intensas após a morte da mãe de criação, Dicéa Menezes de Oliveira.

Wellington abandonou o emprego no almoxarifado de um abatedouro de frangos e foi morar sozinho em Sepetiba (zona oeste). Em 2010, ele iniciou uma transformação visual com o crescimento da barba e "começou a se intitular fundamentalista", depois de ficar obcecado pelas imagens do atentado às torres gêmeas de Nova York, ocorrido em setembro de 2001. Um funcionário do matadouro também revelou que ele era alvo de gozações frequentes na empresa.

Feridos. A Secretaria Estadual da Saúde informou que seis estudantes seguem internados. Em estado grave, L.V.S.F., de 13 anos, respira por aparelhos. A Secretaria de Educação também informou que a Tasso da Silveira só retomará as atividades normais em três semanas.