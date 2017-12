Em discurso de 1º de maio, Lula pede paciência com governo Dilma; leia as principais notícias da semana

Ao discursar no evento de 1º de Maio da Central Única dos Trabalhadores (CUT), no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu aos trabalhadores que tenham paciência com a presidente Dilma Rousseff, como se tem com própria mãe porque ela vai fazer o País voltar a crescer. É preciso, segundo ele, dar as mãos à ela em um momento que passa por dificuldades mesmo que a presidente tome decisões que desagradem à categoria trabalhadora. Leia as principais notícias da semana.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.