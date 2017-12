Em dias de jogos, SP amplia faixa exclusiva

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo terá ampliação do horário das faixas exclusivas para ônibus nesta terça e quarta-feira, 8 e 9, das 6 horas às 20 horas, para melhorar o tráfego do transporte público nos dois dias de jogos da Copa do Mundo. Brasil e Alemanha jogam hoje em Belo Horizonte, às 17 horas. As seleções argentina e holandesa disputam semifinal nesta quarta-feira, na Arena Corinthians, zona leste, no mesmo horário. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomenda o uso de ônibus, metrô e trens.

A capital terá também, apenas nesta terça, o horário de rodízio de veículos estendido, como tem sido feito em outras partidas do Mundial. Automóveis com placas de final 3 e 4 serão impedidos de circular no centro expandido das 7 horas às 20 horas. Como na quarta-feira haverá feriado estadual em São Paulo - a Revolução Constitucionalista de 1932 -, não haverá necessidade de rodízio.

O objetivo é minimizar o efeito do trânsito, que chegou a bater recorde para o período da tarde a uma hora da partida entre Brasil e México, no dia 17 de junho, com 302 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A média para o horário fica entre 25 km e 51 km.

Além dessas medidas, voltarão a ser implementados alguns bloqueios em ruas da capital nesta terça e quarta. Na Vila Madalena, a operação terá início ao meio-dia. A partir deste horário, estarão bloqueados os cruzamentos entre as seguintes ruas: Wisard e Girassol; Girassol e Aspicuelta; Aspicuelta e Simão Álvares; Simão Álvares e Ministro Costa e Silva; Mourato Coelho e Inácio Pereira da Rocha; Inácio Pereira e Fidalga; Morás e Wisard; Fradique Coutinho e Purpurina; e Fidalga e Purpurina. Há ainda um bloqueio móvel, entre as Ruas Mourato Coelho e Cardeal Arcoverde, que pode ser ativado ao longo do dia. Moradores da região serão os únicos que poderão passar. A medida, segundo a CET, será feita por causa da grande concentração de torcedores na região.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Está proibido também estacionar nestas ruas: Rua Aspicuelta, entre a Rua Fidalga e a Rua Simão Alvares; Rua Mourato Coelho, entre a Rua Inácio Pereira da Rocha e Rua Wisard; Rua Fradique Coutinho, entre a Rua Wisard e Rua Inácio Pereira da Rocha; Rua Fidalga, entre a Rua Wisard e Rua Inácio Pereira da Rocha.

Fan Fest. No Vale do Anhangabaú, na região central, bloqueios ocorrerão nos dois dias para realização da Fan Fest. A partir do meio-dia, ficarão fechados: o cruzamento da Rua Xavier de Toledo com Avenida São Luís; a Rua 7 de Abril; a Ladeira da Esplanada; e o Viaduto do Chá. A partir das 13 horas, a Rua Libero Badaró também ficará bloqueada. A liberação dessas vias do centro tem previsão para ocorrer às 21 horas. A estimativa é de que haja concentração de 25 mil pessoas na área.

O Metrô terá esquema especial nesta terça, com frota máxima a partir das 14 horas nas Linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 5-Lilás. A concessionária ViaQuatro, que administra a Linha 4-Amarela, afirmou que vai aumentar o número de trens gradualmente.

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) operará com menor intervalo entre as composições, entre 13 horas e 16h30, na operação de horário de pico da tarde. A CPTM deixará trens de reserva em locais estratégicos, caso a demanda seja maior.