Em diário, ele promete 'parar de usar laranjas' Preso pela Operação Sinapse, o gaúcho Alexandre Souza de Azambuja, radicado no Paraná, conquistou em pouco tempo a atenção do mercado financeiro. Apontado como o "Eike Batista do Sul", ele também recebeu a alcunha de "Rei do IPO" - a oferta inicial de ação, na sigla em inglês.