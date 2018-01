Em dia de trânsito ruim, CET recomenda a motoristas usarem transporte público

SÃO PAULO - Por causa do trânsito ruim provocado por "chuvas moderadas" nesta quarta-feira, 16, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) disparou uma recomendação direta aos motoristas de São Paulo: usar o transporte público.

No comunicado divulgado no início da tarde, o órgão, subordinado à Secretaria Municipal dos Transportes informa que as chuvas e "vários acidentes ocorridos nesta manhã" fizeram com que os congestionamentos da cidade piorassem, elevando o índice de lentidão. Por isso, a empresa divulgou que sua "orientação é que os motoristas utilizem o transporte público".

Entre as vias onde ocorreram os incidentes, diz a CET, estão a Radial Leste e as Avenidas Ibirapuera e Salim Farah Maluf.

Segundo a própria CET, às 12h, a capital paulista tinha 120 km de lentidão, índice considerado "estável" para o horário.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Leia a íntegra do comunicado da CET:

"A Companhia de Engenharia de Tráfego informa aos motoristas que devido às chuvas de intensidade moderada desde a madrugada, e por causa de vários acidentes ocorridos nessa manhã, a cidade apresenta alto índice de lentidão. Os principais locais onde ocorreram os acidentes foram: Ligação Leste-Oeste, Avenida Ibirapuera, Avenida dos Bandeirantes, Avenida Salim Farah Maluf e Avenida Vinte e Três de Maio.

A orientação é que os motoristas utilizem o transporte público.

Agentes de trânsito da CET estão operacionalizando o trânsito e orientando os usuários."