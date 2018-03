Em dia de falha, Estação Tamanduateí do Metrô é aberta ao público

SÃO PAULO - A Estação Tamanduateí, que faz parte da Linha 2 - Verde do Metrô, está aberta para o público desde as 12h30 desta terça-feira, 21. A inauguração ocorreu mesmo após a falha que paralisou a circulação dos trens nos dois sentidos da Linha 3 - Vermelha por cerca de duas horas nesta manhã.

A nova estação integrará, de forma mais rápida, trens e ônibus da região do ABC ao sistema metroviário da capital paulista. Nos primeiros meses, a estação vai funcionar em operação assistida - de segunda a sexta-feira, das 9 horas às 16h30 -, com viagens gratuitas no trecho até a Vila Prudente.

O esquema é de praxe para se corrigir eventuais problemas. Quem quiser seguir viagem pela Linha 2 ou migrar para a Linha - 10 Turquesa da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) pagará tarifa. Das 4h40 às 9 horas e das 16h30 às 21 horas, haverá ônibus da Ponte Orca entre Tamanduateí e Sacomã, de segunda a sexta, exceto feriados.

A previsão é que 70 mil passageiros passem diariamente pelas catracas da nova estação. Devem ser principalmente moradores do Ipiranga e passageiros que usam trens da CPTM entre a Estação da Luz e Rio Grande da Serra, no ABC. Essa linha transporta em média 337 mil passageiros por dia útil - 20 mil deles devem fazer integração com o Metrô.

O prefeito Gilberto Kassab (DEM) e o governador Alberto Goldman (PSDB) estavam na inauguração. Indagado sobre a falha na Linha Vermelha registrada hoje, Goldman afirmou que todos os episódios registrados no Metrô nas últimas semanas serão investigados.