Em dez anos, o fluxo aumentou 35% na Anchieta-Imigrantes Entregue no fim de 2012 com a promessa de resolver a lentidão registrada no sistema que leva às cidades da Baixada Santista e do litoral sul, a segunda pista da Rodovia dos Imigrantes, no trecho de serra, já não consegue o efeito desejado. No feriado prolongado da República, mesmo com a pista em operação, motoristas demoraram até seis horas para chegar ao litoral.