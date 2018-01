Em desfile, Juca Ferreira defende uso de lei na moda

Para Ferreira, a polêmica surgiu "por questões corporativas". "Há um ciúmes com relação ao uso de recursos. Mas acho que se devia ter ciúme do recurso mal usado. A Lei Rouanet às vezes é muito mal usada, para importar projetos que não agregam nada à cultura brasileira. A economia da cultura como um todo, a simbólica, criativa, que tem na moda uma de suas referências, tem uma importância simbólica, cultural e econômica e acho que São Paulo pode construir políticas que venham fortalecer a moda", completou o secretário.

Ferreira falou na possibilidade se criar um plano diretor municipal para a moda. "Há total interesse. Algumas áreas artísticas, como o cinema, o teatro e até a ópera têm intimidade com a moda. Para que ela seja incorporada como parte importante da tradição simbólica contemporânea, é preciso continuidade", comentou. "A união do Teatro Municipal com o mundo fashion é uma das maneiras de construir esta proximidade. O teatro é um super equipamento. Ao trazer o desfile para cá, damos vida ao prédio, que passou por uma reforma, dando valor às óperas, aos corpos estáveis. "